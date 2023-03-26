السعودية تستضيف القمة العربية 19 مايو المقبل

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صرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المشرف على شؤون مجلس الجامعة، اليوم الأحد، بأن القمة العربية الثانية والثلاثين ستنعقد بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل.

جاء ذلك الإعلان عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية وأفادت الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار إليه.

وأضاف الأمين العام المساعد أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية علي مستويي كبار المسؤولين والوزراء تمهد لاتعقادها علي مدار 5 أيام.

تجدر الاشارة إلي أن عام 2023 من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الأفريقية في السعودية.