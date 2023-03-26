مستشار النمسا يرفض الإشاعات حول إجراء انتخابات مبكرة

رفض المستشار النمساوي كارل نيهامر الإشاعات التي تتردد حول خطط تقديم موعد الانتخابات ببلاده.

وقال نيهامر اليوم الأحد لبرنامج "بريس شتونده" بالتليفزيون النمساوي: "هدفنا الواضح هو عام 2024، في الخريف، مثلما هو مقرر في القانون".

جدير بالذكر أن نيهامر يرأس حزب الشعب النمساوي المحافظ.

وتم التكهن مؤخرا حول إذا ما كانت الحكومة ترغب في الاستفادة من ضعف حزب الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي المعارض المتورط في صراعات حاليا بين فصائل، وإجراء انتخابات مبكرة.

يذكر أن استطلاعا لمجلة "بروفيل" النمساوية أظهر خلال شهر مارس الجاري تقدم حزب الحرية النمساوي اليميني على حزب الشعب النمساوي في تأييد المواطنين، وجاء الأخير في المركز الثاني.