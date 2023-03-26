السعودية: 120 مصلى و12 ألف حافظة ماء زمزم بالتوسعة الجديدة للمسجد الحرام

هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التوسعة الشمالية (120) مصلى بالتوسعة السعودية الجديدة للمسجد الحرام مجهزة بمنظومة من الخدمات الميدانية والخطط المنهجية والمعدات الآلية والكوادر البشرية من مهندسين وفنين ومراقبين وعمالة يعملون على مدار الساعة من أجل راحة وسلامة المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

كما خصصت الرئاسة عدداً من الأبواب للدخول والخروج وهي الباب الرئيسي باب الملك عبدالله رقم (100)، والأبواب رقم (104، 106، 112،173، 175، 176) من الجهة الشمالية، والأبواب رقم (114، 116، 119، 121، 123) من الجهة الغربية، والأبواب رقم (162، 165، 169) من الجهة الشرقية، لخدمة كافة المحاور المؤدية للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.

وأوضح الوكيل المساعد للتوسعة الشمالية للشؤون الإدارية المهندس وليد بن مطيع الله المسعودي بأن الأبواب المخصصة تسهل وصول المصلين وتوجههم للمصليات في الدور الأرضي والأول، والأول ميزانين والثاني، والثاني ميزانين، ودور السطح الذي يستخدم لأول مرة والتي يمثل نسبة (100%) من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمبنى، والتي تستوعب (300 )ألف مصلٍ، وفي حالة امتلاء المصليات الداخلية بالكامل يتم الاستفادة من الساحات الشمالية وأجزاء من مباني الخدمات والتي تتسع طاقتها الاستيعابية (320) ألف مصلٍ، كما يتم أيضاً الاستفادة من الساحات الغربية المحاذية للمبنى.

وقال المسعودي: مع توافد المصلين بشكل كبير في شهر رمضان المبارك حرصت الوكالة على جودة الخدمات منذ وصول القاصدين للساحات حتى دخولهم من الأبواب الرئيسة أو الفرعية للمبنى، وذلك بالتنسيق مع الوكالات المختصة بالرئاسة والجهات ذات العلاقة بالتوسعة لتشغيل السلالم الكهربائية في جميع المساحات المتاحة بعدد (362) سلماً كهربائياً، والاستفادة من (26) مصعداً كهربائياً، وتشغيل المشربيات بعدد (675) مشربية، وتجهيز (4800) دورة مياه، منها (72) دورة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما جرى التأكد من جودة منظومة التكييف والإضاءة وسلامة الصوت, بالإضافة لتزويد جميع المصليات بالسجاد بعدد (22)ألف سجادة، وتأمين حافظات ماء زمزم المبارك بعدد يفوق (12) ألف حافظة في أوقات الذروة.

وأضاف: تستمر الكفاءات الميدانية بالتوسعة الشمالية في متابعة وتحديث الخطط المعدة مسبقاً لتسهيل حركة قاصدي المسجد الحرام بمبنى التوسعة لأداء الصلوات بكل يسر وسهولة، ومتابعة مواقع المصلين داخل المبنى والساحات المحيطة ومباني الخدمات لرصد ومتابعة جميع الملاحظات وإنهائها، بالتنسيق مع عمليات الرئاسة والجهات الأمنية للتعامل الأمثل معها.