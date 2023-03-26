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عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد لحظات عصيبة لنجاة عائلة فلسطينية من الموت حرقًا على يد مستوطنين شمال رام الله.

وأحرق مستوطنون، فجر اليوم الأحد، منزلا مأهولا في بلدة سنجل شمال المدينة الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن أربعة مستوطنين، ألقوا تجاه منزل المواطن أحمد ماهر عواشرة (35 عاما)، موادًا حارقة، بينما كان يتواجد داخله مع أسرته المكونة من ستة أفراد، ولاذوا بالفرار.

وقال عواشرة، إن عائلته نجت بأعجوبة من الموت حرقا.

وتتعرض بلدة سنجل لاعتداءات متكررة من المستوطنين من البؤرتين الاستيطانيتين «جفعات هرئيل» و«هرواة» ومستوطنتي «شيلو» و«معاليه ليبونة» المقامة على أراضي المواطنين في البلدة والقرى المجاورة.

ولم تتوقف جرائم الحرق والقتل بحق الفلسطينيين، فقد شن المستوطنون في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، هجمة شرسة واعتداءات غير مسبوقة على بلدات وقرى حوارة وبورين وقريوت جنوب نابلس، وأحرقوا عشرات المنازل والمركبات.

وفي عام 2015، أحرق مستوطنون منزل عائلة دوابشة من قرية دوما جنوب نابلس، ما أدى لاستشهاد سعد دوابشة وزوجته ريهام وابنه الرضيع علي، فيما أصيب طفلهم أحمد بحروق بالغة.