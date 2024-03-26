اليونيسف: اليأس يصيب سكان غزة على نحو متزايد بشأن إمدادات الغذاء

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، اليوم الثلاثاء، إن أطفال وشباب غزة ينتابهم اليأس على نحو متزايد فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية.

وذكر المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر، في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن الأطفال يحلمون بشريحة من الخيار أو يتسولون للحصول على الطماطم.

وأضاف أن الشباب الذين تحدثوا للمنظمة قالوا إنهم يتمنون الموت في الهجوم التالي حتى ينتهي كابوس حياتهم.

وصارت المستشفيات ممتلئة بالأطفال الذين يعانون من الهزال، وباتت الحضانات القليلة التي تعمل تعج بالأطفال المبتسرين، الذين يربطهم بالحياة خيط رفيع.

وأشار إلدر إلى أن أزمة الجوع في قطاع غزة "من صنع الإنسان".

وأضاف، أن هناك المئات من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية تنظر على الحدود، ولكن لا يسمح لها بالدخول.

وأكد: "يتم اعتراض المساعدات المنقذة للحياة، ولا كرامة".

وناشد إلدر السلطات الإسرائيلية، فتح المعابر الحدودية في الشمال، مشيرا إلى أن هذا يمكن أن ينهي أزمة الجوع في غضون أيام قليلة.

وتقول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن إسرائيل ترفض حاليا السماح بدخول جميع قوافلها لغزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف، اليوم الثلاثاء، إن على إسرائيل، كطرف في الصراع، ضمان توزيع الغذاء على السكان المدنيين دون قيود.