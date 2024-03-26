سوريا: مقتل 7 عسكريين ومدني وإصابة آخرين في هجوم أمريكي شرقي البلاد

قال مصدر عسكري سوري أن سبعة عسكريين ومدني قتلوا وأصيب آخرون في عدوان جوي شنته "قوات الاحتلال الأمريكي " على عدد من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا )اليوم الثلاثاء: "شنت قوات الاحتلال الأمريكي فجر اليوم عدواناً جوياً بالطيران الحربي والمسير، مستهدفةً عدداً من البلدات والقرى والمواقع العسكرية في محافظة دير الزور وريفها".

وأوضح المصدر "إن العدوان أسفر عن ارتقاء سبعة شهداء عسكريين ومدني واحد وإصابة 19 عسكرياً و13 مدنياً بجروح ووقوع خسائر مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني لقى حتفه في الهجوم الأمريكي.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد ذكر في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بسقوط نحو 40 قتيلاً وجريحاً جراء الاستهدافات الجوية لمواقع ومقرات مجموعات تابعة لإيران في دير الزور.

وقال المرصد، ومقره المملكة المتحدة في بيان صحفي اليوم: "ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية على خلفية القصف الجوي لمواقع ومقرات ميليشيات تابعة لإيران في دير الزور بعد منتصف ليل أمس، حيث بلغ تعداد القتلى تسعة، ثمانية منهم من الحرس الثوري الإيراني وميليشياته من جنسية غير سورية بينهم قيادي، وشخص من الجنسية السورية".

ولفت إلى أن العدد لايزال مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 30 جريحا بعضهم بحالات خطرة جراء الغارات الجوية التي نفذتها طائرات حربية مجهولة طالت فيلا بمدينة دير الزور، ومقر قرب منطقة العباس وموقعين في البوكمال قرب الحدود السورية -العراقية بريف دير الزور الشرقي، كما دوت انفجارات في محيط الميادين أيضاً.

وأشار المرصد إلى أن الضربات الجوية جرت بعد ساعات قليلة من وصول طائرة نقل إيرانية من دمشق إلى مطار دير الزور،وعلى متنها مواد لوجستية وتقنية متطورة وعناصر وشخصيات من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المرصد أن "المجموعات المدعومة من إيران، أوقفت نشاطاتها ضد القواعد الأمريكية في سوريا، منذ 25 فبراير الماضي".