تضامن بني سويف يستلم 6 أطنان سكر وأرز لتوزيعها على الأولى بالرعاية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام لمحافظة بني سويف، بالإشراف على استلام 6 أطنان (3 أطنان سكر + 3 أطنان أرز)، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، وبالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية.

وخلال زيارته لمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف، تابع السكرتير العام المساعد أعمال استلام وتخزين عبوات وكميات السكر والأرز، تمهيدا لأعمال التوزيع على الفئات المستحقة من الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا، وتحت إشراف وبالتعاون بين التضامن والأوقاف ووفق قواعد البيانات المسجلة بالوزارة للحالات المستحقة، والتي تستهدف نحو 15 ألف مستفيد بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه، أشار السكرتير العام المساعد، إلى تكليف المحافظ بإشرافه على اللجنة المركزية التي تضم الأوقاف والتموين وتنبثق عنها لجان ثلاثية فرعية بالوحدات المحلية، حيث تتولى تلك اللجان الإشراف على أعمال التوزيع وفق الكشوف المعُدة والمعتمدة والتي يتم تحديثها بصفة دورية بالتنسيق بين تلك الجهات.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الزيارة، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، والدكتور عبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون، وأحمد إبراهيم رئيس قسم المتابعة الميدانية بالديوان العام، مسئولو فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ببني سويف.