هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الرئيس الأمريكي جو بايدن، قائلا إنه "يفضل مصالحه السياسية الضيقة على انتصار إسرائيل".

وقال بن غفير، في مقابلة مع القناة "13" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة صديقتنا لكن بايدن يفضل مصالحه السياسية الضيقة على انتصار دولة إسرائيل وسيكون (الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية دونالد) ترامب أفضل لنا"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد تل أبيب إلى واشنطن ردا على القرار الأمريكي بمجلس الأمن كان "خطوة صحيحة" و"يجب أن نستمر في هذا الاتجاه".

في السياق ذاته، دعا بن غفير إلى وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال إن "إسرائيل إذا فعلت ذلك فسوف يتم إطلاق سراح المحتجزين في القطاع".

وتابع: "لقد حان الوقت لاجتياح لرفح، يجب ألا نتأخر. إذا أنهوا الحرب - فلن أكون في الحكومة".

جدير بالذكء أن بايدن يتعرض لانتقادات واسعة داخل الائتلاف الحكومي بإسرائيل، بلغت ذروتها منذ أمس الاثنين، بعد إحجام واشنطن عن استخدام سلطة النقض (فيتو) ضد قرار بمجلس الأمن الدولي يدعو لوقف الحرب في غزة.

وصوتت، أمس الاثنين، 14 دولة لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وردا على ذلك، أعلن نتنياهو إلغاء إرسال وفدهم إلى واشنطن احتجاجا على عدم استخدامها "الفتيو" ضد مشروع القرار.

وكان من المقرر أن يغادر وفد يضم وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، إلى واشنطن في الأيام المقبلة لبحث خطط عملية عسكرية محتملة في رفح، وفق صحيفة "هآرتس" العبرية.