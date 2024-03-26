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ريتا حرب: زوجي السابق لا ينفق على أولاده ولم يرهم منذ سنوات

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 11:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 مارس 2024 - 11:04 م

علقت الفنانة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب على تصريح سابق لها بأنها «لم تستطع اختيار أب ‏لأولادها»‏‎.‎

وقالت خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة ‏والناس» مساء الثلاثاء، إن زوجها السابق لا ينفق على أولادهما ولم يرهم منذ سنوات، ‏مضيفة أنه لا يتواصل معهم حتى هاتفيا‎.‎

وأضافت أنها لم ترغب يوما في مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية مع الجمهور، موضحة أن تراكم ‏المشكلات دفعها للبوح والكشف عن الحقيقة‎.‎

وأوضحت أن المجتمع عادة ما يميل إلى إلقاء اللوم على المرأة، لا سيما وأن البعض لا يصدق قدرة ‏المرأة على تحمل المسؤولية وتجاوز العقبات والحفاظ على الابتسامة خاصة عندما تكون شخصية ‏ناجحة‎.‎

واعترفت بسيطرة مشاعر الحزن والتعب داخلها خلال فترات عديدة، مؤكدة أنها تتحمل عبئًا كبيرًا لكنها ‏لا ترى ضرورة لمشاركة هذه المشاعر مع المجتمع دائما‎.‎

وتزوجت الفنانة ريتا حرب مرة واحدة في عام 2005 من رجل لبناني من خارج الوسط الفني ‎استمر 4 سنوات فقط وأعلنت انفصالها في عام 2009‏‎.‎

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