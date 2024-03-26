ريتا حرب: زوجي السابق لا ينفق على أولاده ولم يرهم منذ سنوات

علقت الفنانة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب على تصريح سابق لها بأنها «لم تستطع اختيار أب لأولادها».
وقالت خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الثلاثاء، إن زوجها السابق لا ينفق على أولادهما ولم يرهم منذ سنوات، مضيفة أنه لا يتواصل معهم حتى هاتفيا.
وأضافت أنها لم ترغب يوما في مشاركة تفاصيل حياتها الشخصية مع الجمهور، موضحة أن تراكم المشكلات دفعها للبوح والكشف عن الحقيقة.
وأوضحت أن المجتمع عادة ما يميل إلى إلقاء اللوم على المرأة، لا سيما وأن البعض لا يصدق قدرة المرأة على تحمل المسؤولية وتجاوز العقبات والحفاظ على الابتسامة خاصة عندما تكون شخصية ناجحة.
واعترفت بسيطرة مشاعر الحزن والتعب داخلها خلال فترات عديدة، مؤكدة أنها تتحمل عبئًا كبيرًا لكنها لا ترى ضرورة لمشاركة هذه المشاعر مع المجتمع دائما.
وتزوجت الفنانة ريتا حرب مرة واحدة في عام 2005 من رجل لبناني من خارج الوسط الفني استمر 4 سنوات فقط وأعلنت انفصالها في عام 2009.