جالانت: مفاوضات إعادة المحتجزين بغزة تتطلب تكثيف الضغط العسكري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، نظيره الأمريكي لويد أوستن أن المفاوضات الجارية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة "تتطلب تكثيف الضغط العسكري".

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، حيث يجري جالانت منذ الأحد زيارة لواشنطن، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال جالانت خلال اللقاء إن "المفاوضات الجارية لعودة المختطفين تتطلب منا زيادة الضغط العسكري، والتكاتف في الجهود العسكرية والسياسية".

وتشهد العاصمة القطرية الدوحة منذ أيام مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية، لكنها لم تتمخض بعد عن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، التقى جالانت خلال زيارته إلى واشنطن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وعقب اللقاء، كتب جالانت في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "ناقشنا مواصلة عملنا العسكري المطلوب لتفكيك حماس والإجراءات الضرورية التي من شأنها أن تؤدي إلى سقوط حكمها".