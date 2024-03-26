الري: تدبير 147 قطعة أرض في 16 محافظة لإقامة 188 مشروعا خدميا عليها

- تأهيل 3220 كيلومتر من الترع وجارى استكمال تنفيذ 780 كيلومترا

- الدكتور سويلم يوجه بسرعة نهو كل أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة والمتابعة المستمرة لضمان جودة التنفيذ



عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياه كريمة - المرحلة الاولى" بأطوال إجمالية حوالى ٤٠٠٠ كيلومتر، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٢٢٠ كيلومترا، وجاري استكمال تنفيذ ٧٨٠ كيلومتر.



وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة نهو كل أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة ، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسى الوزارة بالمحافظات لكل مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع التركيز الشديد على جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.



وصرح الدكتور سويلم، بأنه ومنذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كل المشروعات التنموية والتى ساهمت فى تحسين المستوى المعيشى للمواطنين بمراكز المبادرة.



كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز فى مبادرة "حياة كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة، حيث دبرت الوزارة ١٤٧ قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)؛لإقامة ١٨٨ مشروعا خدميا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).