ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 50 جنيها، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصل سعر الجرام عيار 21 - الأكثر مبيعا فى مصر- إلى 3150 جنيها مقارنة بـ3100 جنيه فى بداية تعاملات اليوم، وفقا للموقع الرسمى للشعبة الذهب.



وبحسب الأسعار الرسمية للشعبة، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 2700 جنيه، كما ارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 3600 جنيه، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيها ليصل إلى 25200 جنيه، مقارنة بـ24800 جنيه فى بداية تعاملات اليوم.



وفى الأسواق العالمية، حافظت أسعار الذهب على مكاسبها التي حققتها أمس الاثنين، حيث ظل المستثمرون حذرين قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، والتي قد توفر للمتداولين رؤية أكثر ثباتاً بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.



واستقر السعر الفوري للذهب عند 2172.97 دولار للأوقية، بعد ارتفاعه بنسبة 0.5% يوم الاثنين.



من المتوقع أن يظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي سيصدر ​​يوم "الجمعة العظيمة"، أن التضخم ربما ظل مرتفعاً بشكل غير مريح في فبراير، وقد يعيق ذلك خطط صناع السياسة الأميركيين لتنفيذ ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام. وعادةً ما تفيد تكاليف الاقتراض المنخفضة المعدن الثمين، الذي لا يدر فائدة.



وقلصت أسواق المقايضة الرهانات على خفض سعر الفائدة في يونيو إلى 65% من 69% في أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن كرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيتش أمس، توقعاته بخفض واحد فقط هذا العام. ومع ذلك، لا يزال الذهب بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق، وسط زخم متزايد يحيط بتحول البنك المركزي الذي طال انتظاره للتخفيف النقدي.



وتلقى الذهب بعض الدعم من الضعف الضئيل للدولار الأميركي، والذي أوقف موجة صعود استمرت يومين، بعد أن حدد بنك الشعب الصيني أمس، سعراً مرجعياً أقوى من المتوقع لليوان.