وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يبحثان تطورات الأوضاع في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، هاتفيا اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه "الجهود المبذولة بشأن التطورات في غزة".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تلقى اتصالًا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، من وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه بحثا خلاله: "المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها".

ويأتي اتصال وزير الخارجية الفرنسي بنظيره السعودي، اليوم الثلاثاء، بعد يوم واحد من تبني مجلس الأمن الدولي، قرارا طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، الذي بدأ قبل أسبوعين، على أنّ يؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم، ويدعو أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وتم تبني القرار بغالبية 14 صوتًا مؤيّدًا، وامتناع عضو واحد (الولايات المتحدة).