زعيم الحوثيين يعلن الإصرار على مواصلة نصرة فلسطين

أكد زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، اليوم الأربعاء، استمرار عمليات جماعته في "نصرة فلسطين دون تردد أو تراجع".

وقال الحوثي في كلمة مصورة تابعتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "نؤكد على ثباتنا على موقفنا المبدئي الإيماني الإنساني الأخلاقي، في نصرة الشعب الفلسطيني بكل ما نستطيع، دون تردد ولا تراجع، معتمدين على الله تعالى، متوكلين عليه، واثقين بنصره".

وقال زعيم الحوثيين إن "اليمن مستمر في نصرة فلسطين دون تراجع، بالرغم من العدوان الأمريكي، الذي عاد في جولة تصعيدية جديدة، بعد أن استمر لأكثر من عام كامل".

ولفت إلى أن "المسار العدواني للعدو الإسرائيلي، بشراكة أمريكية، يتجه نحو هدف واضح، هو السعي لتصفية القضية الفلسطينية، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطيني من فلسطين".

ويشن الحوثيون ضربات صاروخية ضد مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر، عقب فشل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، "مساندة ودعما لغزة"، على حد وصف الجماعة المتحالفة مع إيران.





