 عبد المحسن سلامة: 20 ألف فدان بشروط ميسرة للصحفيين بواقع 5 أفدنة لكل صحفي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عبد المحسن سلامة: 20 ألف فدان بشروط ميسرة للصحفيين بواقع 5 أفدنة لكل صحفي

محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 26 مارس 2025 - 11:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مارس 2025 - 11:55 م

أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن نجاحه في تأمين مزايا جديدة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حيث وافقت الجهات المعنية على تخصيص أكبر مزرعة للصحفيين بمساحة 20 ألف فدان، بشروط ميسرة جدا، يتم تقسيمها إلى قطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، يمكن للصحفي الحصول على قطعة أو قطعتي أرض وفقا لإمكاناته.

وأوضح سلامة في منشور عبر صفحة الحملة الانتخابية له "عبد المحسن سلامة نقيبا للصحفيين"، أن هذه الأراضي هي ملكية للدولة وموثقة في الشهر العقاري، وأن كل الخدمات اللازمة ستوفر بها، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحجز والتعاقد لأعضاء الجمعية العمومية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

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