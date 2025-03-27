عبد المحسن سلامة: 20 ألف فدان بشروط ميسرة للصحفيين بواقع 5 أفدنة لكل صحفي

أعلن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عن نجاحه في تأمين مزايا جديدة لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، حيث وافقت الجهات المعنية على تخصيص أكبر مزرعة للصحفيين بمساحة 20 ألف فدان، بشروط ميسرة جدا، يتم تقسيمها إلى قطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، يمكن للصحفي الحصول على قطعة أو قطعتي أرض وفقا لإمكاناته.

وأوضح سلامة في منشور عبر صفحة الحملة الانتخابية له "عبد المحسن سلامة نقيبا للصحفيين"، أن هذه الأراضي هي ملكية للدولة وموثقة في الشهر العقاري، وأن كل الخدمات اللازمة ستوفر بها، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الحجز والتعاقد لأعضاء الجمعية العمومية بعد إجازة عيد الفطر المبارك.