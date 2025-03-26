مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن تحمله مسؤولية التسريب الأمني بشأن اليمن

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز عن تحمله "المسؤولية الكاملة" عن تسريب خطة عسكرية بشأن توجيه ضربة للحوثيين في اليمن، مضيفا أن البيت الأبيض يمضي قدما في هذا الشأن.



وبحسب تقرير نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" يوم الاثنين، يبدو أن والتز أضاف عن طريق الخطأ رئيس تحرير المجلة، جيفري جولدبرج، إلى مجموعة دردشة ضمت 18 مسؤولًا بارزا في الإدارة يناقشون التخطيط للضربة العسكرية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "مايكل والتز تعلم الدرس، وهو رجل جيد" كما أشار إلى أن الخطأ ربما كان بسبب أحد مساعدي والتز، حيث قال: "كان أحد أفراد فريق مايكل على الهاتف. أحد الموظفين كان لديه رقم (جولدبرج) في القائمة".