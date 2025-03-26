رفض الفنان خالد سرحان، تصريحات الفنانة مادلين طبر التي قالت فيها أن أبناء الفنان عادل إمام «حابسينه في البيت»، واصفا تصريحاتها بأنها «عيب وغير صحيحة ومحصلش».

وقال خلال استضافته في برنامج «سابع سماء» المذاع عبر شاشة «النهار»، على احترم أبناء الزعيم لوالدهم قائلا: «محمد ورامي متربيين كويس جدًا جدًا وبيحترموا أبوهم جدًا، والأستاذ عادل إمام كويس مفيهوش حاجة علشان نقعد نطلع الشائعات».

وأوضح أنه يطمئن على الزعيم باستمرار من خلال أبنائه الذين يعتبرهم بمثابة إخوته، كما أنه يزوره شخصيا، قائلا: «آخر مرة زرته من حوالي 3 أو 4 أشهر، وصحيا زي الفل وبنتكلم ونضحك، دائما الأستاذ عادل مبيحبش الحياة تبقى جد، بيحب الضحك، لو مفيش هزار ممكن يشتمني مثلاً، لازم نهزر ونضحك».

وفي سياق آخر، علق على تصريح الفنان عمر متولي، بشأن الفنان شكري سرحان التي قال خلالها إنه «نال شهرة ونجومية أكبر بكثير من موهبته».

واعتبر أن الانتقاد ليس جديدًا لا سيما وأن فنانين عظام تعرضوا لانتقادات أشرس في الماضي من النقاد والصحافة، قائلا إن:« الفنانين ليسوا آلهة وأنت من حقك فلان ومتحبش فلان».

كما استذكر صداقته بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرا إلى الظروف المتشابهة التي قربتهما «وفاة الوالدين»، لافتا أن هيثم ومحمد عادل إمام وعمر متولي كانوا «آخر شلة» له في الوسط الفني، مؤكدا أن رحيل هيثم كان صدمة كبيرة استغرق وقتا لاستيعابها.