انطلاق مسرحية سجن النساء ثاني أيام عيد الفطر على مسرح السلام بشارع القصر العيني

تنطلق في ثاني أيام عيد الفطر المبارك مسرحية "سجن النساء" للمخرج يوسف مراد منير، في التاسعة مساءً على مسرح السلام بشارع القصر العيني، وهي عن رائعة الكاتبة فتحية العسال.

العرض من إنتاج البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، تقديم فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان محسن منصور، الذي أعاد لنا منتجا فنيا يحترم عقل المشاهد المصري منذ أن تولى قيادة فرقة المسرح الحديث.

عرض سجن النساء من أضخم العروض الغنائية الاستعراضية، وهو رؤية وإخراج يوسف مراد منير، وبطولة مجموعة متميزة من فناني المسرح المصري، منهم هايدي عبدالخالق، شريهان الشاذلي، نشوى حسن، هنادي عبدالخالق، آية أبو زيد، راندا جمال، صافي فهمي، ليلى مجدي، دعاء الزيدي، ليلى مراد، جنى عطوة، إيريني مجدي، ولاء الجندي، والبطولة الغنائية لـ هبة سليمان.

العرض من ألحان محمد عزت، وإضاءة محمود الحسيني كاجو، أشعار أحمد الشريف، أزياء سارة شكري، ديكور محمود صلاح بيرو، استعراضات محمد بيلا، تصميم دعاية جون رؤوف، تنفيذ ديكور وأزياء محمد عبدالحميد، مخرج منفذ منى مهدي، هئية الإخراج محمد عاشور، أحمد فتحي الجندي، محمود جاد، نيرة خليل، يوسف حسن، نانو مرسي.



