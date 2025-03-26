رئيسة بيرو تدعو إلى إجراء انتخابات عامة في أبريل 2026

أعلنت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، أمس الثلاثاء، أن البلاد ستجري انتخابات عامة في أبريل 2026، في محاولة لإنهاء سنوات من عدم الاستقرار.

وأضافت بولوارتي، التي تحظى بشعبية منخفضة للغاية، أن الانتخابات المقررة في أبريل 2026 ستنتخب رئيسا جديدا للبلاد، بالإضافة إلى 130 نائبا بمجلس النواب، و60 عضوا في مجلس الشيوخ.

ولم يتم استخدام نظام الانتخابات ثنائي المجلسين في بيرو منذ أوائل التسعينيات.

ولم تعلن بولارتي، في خطاب تلفزيوني قصير على مستوى البلاد، ما إذا كانت ستترشح في الانتخابات.

وتولت بولوارتي، السلطة في بيرو في عام 2022 لاستكمال ولاية الرئيس آنذاك، بيدرو كاستيلو، الذي تم عزله من منصبه بعد عامين فقط من بدء ولايته التي كانت مدتها خمس سنوات، بعد محاولته حل البرلمان لتجنب عزله.

وأكدت بولوارتي، أن الانتخابات المقبلة ستكون "ديمقراطية، ونزيهة، وشفافة، ومنظمة".

وأظهر استطلاع رأي عام أجرته مؤسسة "داتوم إنترناسيونال" في مارس الماضي، أن نسبة عدم الرضا عن أداء بولوارتي بلغت 93%.

وتنتهي فترة ولاية بولوارتي في 28 يوليو 2026.