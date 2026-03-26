جامعة المنصورة تعلن عن إنجاز علمي عن نوع جديد من أسلاف القردة

عقدت جامعة المنصورة مؤتمرا اليوم الخميس؛ للإعلان عن إنجاز علمي عن نوع جديد من أسلاف القردة.

حضر المؤتمر شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، ورؤساء الكليات.

وأعلنت الجامعة أنه فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية قد حقق إنجازا علميا غير مسبوق بنشر أول بحث مصري في مجلة "Science" العالمية؛ حيث كشف عن نوع جديد من أسلاف القردة العليا عُثر عليه في صحراء مصر الغربية ويعود إلى 18 مليون سنة، ما يقدم أول دليل على وجود هذه الكائنات في شمال إفريقيا ويعيد رسم خريطة تطور القردة العليا عالميا.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه نُشرت أول دراسة علمية في مجلة "Science" العالمية بقيادة مصرية كاملة من داخل مؤسسة وطنية، هي جامعة المنصورة، ومن خلال باحث رئيسي مصري، وبتمويل مصري خالص.

ويُعد هذا الإنجاز إضافة نوعية فريدة تتجاوز الإسهامات السابقة لعلماء مصريين شاركوا في أبحاث منشورة بالمجلة ضمن فرق دولية، دون أن يتولوا موقع الباحث الأول أو قيادة الدراسة.

وأشارت الجامعة إلى أن الأمر يُعد تحولا فارقا يعكس انتقال المؤسسات البحثية المصرية من مرحلة المشاركة إلى موقع الريادة، مؤكدا قدرتها على إنتاج معرفة علمية رفيعة المستوى تُنافس عالميا وتُسهم بفاعلية في تشكيل مستقبل العلم.