رئيس بيلاروس يصل إلى كوريا الشمالية لإجراء مباحثات مع كيم جونج أون

وصل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، يوم الأربعاء، إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج في زيارة رسمية، من المقرر أن يجري خلالها محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وكان في استقبال لوكاشينكو في مطار بيونج يانج نائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي كيم توك هون، ومن المقرر أن يلتقي لاحقابكيم جونج أون خلال مراسم احتفالية في ساحة كيم إيل سونج، التي سُميت على اسم جده مؤسس الدولة، بحسب المكتب الصحفي للرئاسة البيلاروسية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية أن كيم ولوكاشينكو وضعا أكاليل من الزهور على نصب تذكاري يخلد الجنود السوفييت الذين قتلوا خلال الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وشهد النزاع مواجهة بين قوات كوريا الشمالية والصين من جهة، وكوريا الجنوبية وقوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، فيما قدمت روسيا دعما لكوريا الشمالية شمل ذخيرة وطائرات حربية وطيارين.

كما زار لوكاشينكو ضريحا يضم جثماني جد كيم ووالده المحنطين، وهما أول زعيمين للبلاد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

ويعد لوكاشينكو، الذي يحكم بيلاروس بقبضة قوية منذ أكثر من ثلاثة عقود، حليفا مقربا للكرملين، وسمح لروسيا باستخدام أراضي بلاده كنقطة انطلاق في حربها ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، كما وافق لاحقا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس.