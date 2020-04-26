السقا يلقن نادية الجندي علقة ساخنة ويصفع نبيلة عبيد على وجهها في سكر زيادة

لقن الفنان أحمد السقا، علقة ساخنة للفنانة نادية الجندي، ولم يكتفي بهذا بل صفع نبيلة عبيد على وجهها، حدث ذلك في ثاني حلقات مسلسل "سكر زيادة" الذي يجمع في بطولته بين نجمة الجماهير ونجمة مصر الأولى، لأول مرة في عمل درامي واحد.

وتدور أحداث المسلسل حول وقوع بعض السيدات ضحية لعملية نصب من سيدة قامت ببيع فيلتها لأكثر من شخص.

وفي الحلقة الثانية التي شارك فيها أحمد السقا كضيف شرف، تحدث "خناقة" بينه وبين عصمت- نادية الجندي- إحدى السيدات التي تعرضن لعملية النصب، بسبب رفضها قراره العيش معهن في الفيلا مدعيا أنه قام بشراءها من نفس السيدة النصابة، واحتد الحوار بينهما ووصل للتشابك بالأيدي وبدأت نادية الجندي الضرب، فطرحها السقا أرضا، وحينما حاولت السيدة الأخرى التي تعرضت للنصب "كريمة" التي تلعب دورها الفنانة نبيلة عبيد، التدخل صفعها على وجهها، لنكتشف بعد ذلك أنها كانت حيلة مدبرة بينه وبين كريمة لطرد عصمت وصديقتها جميلة من الفيلا.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ عن فورمات أمريكية لمسلسل يحمل اسم "فتيات من ذهب" تم تقديمه في الثمانينات لعدة مواسم وحصد عشرات الجوائز، ويشارك في بطولته الفنانة سميحة أيوب وهالة صدقي وعدد كبير من ضيوف الشرف ويتولى إخراجه المخرج وائل إحسان.