 كازاخستان تسجل 2716 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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كازاخستان تسجل 2716 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 26 أبريل 2021 - 10:28 ص

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، ألفين و716 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 309 آلاف و116 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية -في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية- أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1800 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 263 ألفا و446 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية يوم أمس أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج حتى الآن بلغ 40 ألفاً و441 شخصا، منهم أكثر من 15 ألف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 750 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت السلطات الصحية أن أكثر من 825 ألف شخص في كازاخستان تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.

فيما تعهد وزير الصحة ألكسي تسوي في صباح اليوم بزيادة عدد مراكز التطعيمات في بلاده خلال الفترة القادمة.


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