شركة إماراتية تشتري حصة في حقل غاز إسرائيلي

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أعلنت شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية أنها وافقت على بيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي بإسرائيل مقابل مبلغ يتراوح ما بين ملياردولار و 1ر1 مليار دولار، وذلك لشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية.

وجاء ذلك في بيان من الشركة الإسرائيلية لبورصة تل أبيب.

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء الصفقة بأنها من أوائل الصفقات الكبرى التي يتم إبرامها منذ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العام الماضي.

ويقع مقر شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، وتدير محفظة متنوعة من الأصول والاستثمارات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وتبلغ قيمة أصولها 232 مليار دولار.

ومن المقرر أن تشتري الشركة حصة ديليك دريلينج في حقل تمار البحري، والبالغة 22% من الحقل.