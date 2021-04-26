الغردقة للفنون الشعبية تتألق بثقافة القصير

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر تقديم فعاليات الاحتفال بليالى رمضان الثقافية والفنية، حيث قدمت فرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبدالرازق عرض فنى مميز ببيت ثقافة القصير تضمن باقة من التابلوهات والأغانى منها "أهلا وسهلا، الرفيحي، الصيادين، حنة العريس، واختتمت بأغنية هلت ليالى"، بجانب عرض فنى لفرقة القصير للفنون التلقائية قدمت خلاله مجموعة من الأغانى التراثية بقيادة الفنان محمد الرحلاوى، منها "القصير أجمل مدينة" للفنان رمضان عوض، "أمانة ياليل"، أعقبه مسابقة ثقافية للأطفال وتقديم جوائز لهم، كما أقيمت ورشة حكى بعنوان "حب الاصدقاء" قدمتها سهير إبراهيم، أوضحت أن الأصدقاء الأوفياء هم من يستحقون كل مشاعر الحب، والأخوة، والتضحية، فرب صديق لم تلده أمك، وحب الأصدقاء الحقيقون يختلف عن أي نوع من أنواع الحب، فهو حب خالص دون مصالح، ومبني على الصدق والوفاء يرتبط الأصدقاء معا بأمور مشتركة تجعل من الأوقات التي يقضونها معا أكثر متعة.

بث قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين بعنوان "أهمية شبكة التواصل الاجتماعى" ألقاها فراج أحمد موضحاً أهمية هذه الشبكة وأنها دائرة كبيرة جدا لها اهميتها لأنها ألغت المسافات أو قصرتها بين الناس بعضها لبعض، واليوم نتواصل مع أى شخص فى أى مكان وفى أى وقت بسرعة شديدة، بالإضافة إلى سهولة البحث عن أى معلومة فى أى وقت وأنها ساهمت فى قضاء حوائج الناس ومصالحها، كما نفذ قصر ثقافة أبورماد ورشة اكتشاف مواهب من أبناء القرية في الرسم وذلك باستخدام ورق البريستول وأقلام الفلوماستر وألوان الخشب مع صلاح محمود، بالاضافة إلى مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، وقدم قصر ثقافة رأس غارب ورشة فنية أونلاين لعمل فانوس رمضان باستخدام المخلفات المنزلية والكرتون وورق ملون وفوم، قدمت الورشة نوران شريف ومترجمة بلغة الإشارة هيام بدر.