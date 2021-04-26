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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي ستقام على القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.

تشكيل البنك الأهلي.

في حراسة المرمى : محمود الزنفلي.

خط الدفاع : محمد مجدى، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين.

خط الوسط : محمد بسيونى، معروف يوسف، حسام السيد، محمد المثناني.

الهجوم : فادى فريد، كريم بامبو.

تشكيل الزمالك:

في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

في الدفاع: عبد الله جمعة- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حمزة المثلوثي.

في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: حميد أحداد.