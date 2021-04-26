تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، التي ستقام على القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع السابع عشر للدوري الممتاز.
تشكيل البنك الأهلي.
في حراسة المرمى : محمود الزنفلي.
خط الدفاع : محمد مجدى، عاصم صلاح، أسامة إبراهيم، أحمد ياسين.
خط الوسط : محمد بسيونى، معروف يوسف، حسام السيد، محمد المثناني.
الهجوم : فادى فريد، كريم بامبو.
تشكيل الزمالك:
في حراسة المرمى محمد أبو جبل.
في الدفاع: عبد الله جمعة- محمود حمدي "الونش"- محمود علاء- حمزة المثلوثي.
في الوسط الدفاعي: طارق حامد- فرجاني ساسي - أشرف بنشرقي- يوسف إبراهيم "أوباما"- أحمد سيد زيزو.
في الهجوم: حميد أحداد.