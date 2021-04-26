إقبال جماهيري كبير على الكتب المخفضة فى معرض فيصل للكتاب

يشهد معرض فيصل الرمضانى التاسع للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د هيثم الحاج علي فى الفترة من ٨ حتى ١٨ رمضان بأرض الهيئة بشارع فيصل الطالبية، إقبالا جماهيريا كبيرا على الكتاب المخفض حيث يعتمد المعرض هذا العام فكرة جديدة قائمة على الكتاب منخفض السعر حيث يصل أقصى سعر للكتاب بالمعرض إلى ٢٠ جنيها لتشجيع الجمهور على القراءة واقتناء الكتب.



ويتيح المعرض أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة فى جميع السلاسل، وكنوز الهيئة العامة للكتاب بالإضافة إلى الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد.



ويضم المعرض أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل، ومن العناوين التى يضمها المعرض «الممثل الكوميدي، نجيب محفوظ يقول، سجن النساء. حكاية كل كتاب، قلوب عاشقة، المقهى الثقافى، هموم المرأة العربية، أحمد حسن الزيات كاتباً وناقدا، عاشق الحريه، ولي الدين يكن، الشخصية الشريرة فى الأدب المسرحى، خفايا نظام النجم الأمريكي.