المكسيك تتنازل للهند عن شحنة لقاحات مضادة لفيروس كورونا

أعلن رئيس المكسيك، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن بلاده قررت إلغاء شحنة لقاحات مضادة لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) كانت قادمة من الهند، وذلك حتى تتمكن الأخيرة من استغلال هذه اللقاحات في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد لديها.

وقال أوبرادور، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إننا نتضامن مع الهند التي تواجه أزمة حادة بسبب تفشي فيروس كورونا، كما نتضامن مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي كان دوما داعما للمكسيك.

وتابع "عندما واجهنا موقفا صعبا خلال الموجة الثانية للفيروس، سارعت الهند بمساندتنا وأرسلت لنا جرعات لقاح أسترازينيكا، والآن وفقا للعقد المبرم مع الهند، كان من المفترض أن ترسل لنا شحنة لقاحات، إلا أننا قررنا الغاء هذه الشحنة كوسيلة للتعبير عن تضامننا معها في هذا الوقت العصيب".

وتشهد الهند ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المصابين بفيروس كورونا، ما وضع مستشفيات البلاد تحت ضغط هائل، ودفع الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من الدول الأخرى للمسارعة إلى تزويدها بأجهزة تنفس ومعدات تطعيم.