الوحدة الإماراتي يفوز على بيرسبوليس الإيراني في أبطال آسيا

فاز الوحدة الإماراتي على بيرسبوليس الإيراني 1 / صفر اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا.

وسجل السلوفيني تيم ماتافز هدف المباراة الوحيد للوحدة في الدقيقة الخامسة.

ورفع الوحدة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط عن جوا الهندي صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطتين خلف بيرسبوليس الإيراني متصدر الترتيب والذي كان قد حسم تأهله في وقت سابق، فيما يتذيل الريان القطري ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن الهند تستضيف مباريات المجموعة الخامسة، وذلك بناء على قرار الاتحاد الآسيوي الذي كان قد أقر نظام التجمع في دور المجموعات بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويتأهل إلى دور الستة عشر صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.