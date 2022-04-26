 وزير الخارجية الفنلندي يشير إلى عدم تحديد تاريخ اتخاذ قرار بشأن الانضمام للناتو - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الفنلندي يشير إلى عدم تحديد تاريخ اتخاذ قرار بشأن الانضمام للناتو

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 8:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 8:42 م
قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، لصحفيي البرلمان في هلسنكي، اليوم الثلاثاء، إنه لم يتم تحديد تاريخ محدد لاتخاذ البلاد قرارا بشأن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف هافيستو أن دخول فنلندا والسويد عملية الانضمام للحلف في آن واحد ستكون ملائمة، وأن الدولتين ستتخذان قرارهما الخاص.

ولم يؤكد الوزير ما نشرته صحف شعبية بشأن ما معناه أن الدولتين تخططان للتقدم بطلب الانضمام للحلف في ذات الوقت في منتصف مايو، لكنه رحب بحقيقة أن السويد تسرع من وتيرة تحليلها الأمني.

وأوضح أن ذلك يعني إنه سيتم اتخاذ قرارين بشأن الانضمام بفارق بضعة أيام، لكن ليس هناك أى اتفاق بين الجارتين وإن أطلعت كل منهما الأخرى على التقدم في هذا الملف.

ورغم أنهما من شركاء حلف الناتو، إلا أنهما ليستا عضوتين بالحلف، ودفع الغزو الروسي لأوكرانيا إلى نقاش مكثف في الدولتين للانضمام إلى الناتو.

ورغم أن هناك مؤشرات لأن الدولتين ستقرران التقدم للانضمام إلى الحلف إلا أنهما لم يتم اتخاذ أى قرار رسمي.

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