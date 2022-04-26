تغريم ترامب بتهمة ازدراء المحكمة

أدان قاضٍ أمريكى الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة ازدراء المحكمة، وأمر بتغريمه بسبب «التأخير والإخفاقات المتكررة» وتقديم الوثائق المطلوبة والامتثال للتحقيق الذى أجرته المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بشأن الاحتيال.

وبموجب القرار، سيدفع ترامب الغرامة وقدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم تأخر فيه عن تسليم الوثائق وفقا لقرار قضائى سابق، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال قاضى المحكمة العليا فى مانهاتن آرثر إنجورون، مخاطبا ترامب، على الرغم من أنه لم يكن حاضرا فى جلسة الاستماع: «سيد ترامب، أعلم أنك تأخذ عملك على محمل الجد، وأنا آخذ عملى على محمل الجد»، وذلك لدى إعلان القاضى عن قرار الإدانة والغرامة، بحسب صحيفة «نيويورك ديلى نيوز» الأمريكية.

وانتقد القاضى الرئيس السابق لاستخفافه بالموعد النهائى لتقديم جميع الأدلة التى طلباها ليتيتيا جيمس منه. وتقول ليتيتيا إن لديها أدلة على أن شركته العائلية تلاعبت بقيمة أصولها لتحقيق مكاسب مالية.

وأصرت محامية ترامب ألينا هابا على أن الرئيس السابق سلم كل ما لديه من وثائق.

من جهة أخرى، قال ترامب، أمس الأول، إنه لن يعود إلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر» حتى إذا عاد حسابه على المنصة بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة.