"هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ {10} يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {11}".

من منطلق الآية الكريمة، تستعرض "الشروق" خلال الـ10 أيام الثانية من شهر رمضان، سلسلة "النبات في القرآن"، ونتناول خلالها الفوائد العظيمة التي أثبتتها الدراسات العلمية للنباتات التي ذكرها الله في القرآن الكريم.

الحلقة العاشرة..

نبات القثاء (القتَّة) وفوائده المتعددة التي أثبتتها الدراسات العلمية

• القثاء في القرآن

ذُكر القِثَّاء في القرآن الكريم مرة واحدة، في قوله تعالى لنبي إسرائيل في سورة البقرة «وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّآئِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا».

• ما هو القثاء (القتَّة)؟

القثاء هو ثمرة طويلة تشبه إلى حد ما الخيار، لونها يميل للأخضر، ويتبع الفصيلة القرعية، له أسماء عدة منها (القتّى، والقتّة، والفقوس)، و"الخيار الثعباني" فى بعض الثقافات الأوروبية.

• لماذا يعتبر القثاء مفيدا لصحتك؟

القثاء غني بالعناصر الغذائية الأساسية للصحة، حيث يحتوي على مركبات الفلافونويد والكاروتينات والأحماض الفينولية والألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والمعادن الأساسية، مما يجعله نشطًا طبيًا وعلاجيًا.

كما أنه غني بالبروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات (أ، هـ) والبوتاسيوم والفوسفور والصوديوم والمغنيسيوم والزنك، ويمكن أن يساعد استخدامه في علاج الصداع والثعلبة والحمى وعسر الهضم والدمامل والإسهال والبيلة الدموية (الدم مع البول) وحساسية الجلد.

• مفيد لمرضى الثعلبة والسكري

الثعلبة مرض يسبب تساقط الشعر، حيث يأتي دور القثاء في العلاج وإعادة نمو الشعر.

كما يعتبر القثاء مفيدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث يعمل على وقف زيادة الوزن المتزايدة، ويستخدمه الصينيون أيضًا لعلاج مرض السكري.

يساعد القثاء أيضا بشكل كبير في العناية بالبشرة، فاستخدامه يزيل الأنسجة الميتة، ويبطئ شيخوخة الجلد.

ويمكن استخدام القثاء في علاج ارتفاع درجة الحرارة، وإزالة السموم الموجودة في الجسم أثناء الحمى، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

• وقاية من أمراض القلب وتحسين الهضم

أثبتت أبحاث أن القثاء تحتوي على حمض الأسكوربيك، التي قد تكون بمثابة نشاطا مضادا للأكسدة، ويمكن أن تقلل الضرر التأكسدي المؤدي لأمراض القلب.

كما تشمل فوائد تناول القثاء تحسين عملية الهضم، فوفقًا لدراسة، يحتوى القثاء على ألياف غذائية قابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، تعمل على هضم الطعام وإفرازه عن طريق البراز، وهذا يمكن أن يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حالة عسر الهضم، يمكن استخدام القثاء كنظام غذائي، حيث تخفف الإمساك.

• نظام غذاء صحي لفقد الوزن

يمكن أن تشمل الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، القثاء، باعتباره طعامًا منخفض السعرات الحرارية ولا يزيد من دهون الجسم، وبالتالي يساعد على التحكم في الوزن.

إلى اللقاء في الحلقة الحادية عشر..