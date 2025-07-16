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يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا جديدا لفرقة "الفن الأصيل" بقيادة المايسترو جمال زكى، وذلك في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، بمركز إبداع قصر الأمير بشتاك (بيت الغناء العربى) بشارع المعز.

الحفل يقام في ذكرى رحيل الفنانة أسمهان، بالتعاون مع جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، برئاسة الأستاذ عادل السيد.

تنتمى أسمهان لعائلة الأطرش أحد أكبر العائلات فى سوريا، وهى شقيقة الفنان فريد الأطرش، وموهبتها الغنائية ظهرت منذ الطفولة، حيث كانت تغنى فى البيت والمدرسة مرددة أغانى أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.

قدمت أسمهان عددا من الأغنيات المعروفة خلال مسيرتها الغنائية مثل "عاهدنى يا قلبي"، "عذابى فى هواك"، "هديتك قلبي"، "غير مجد فى ملتى واعتقادي"، "نار فؤادي"، "محلاها عيشة الفلاح"، "مجنون ليلى"، "يا لعينيك"، "ياطيور"، "اسقنيها"، "كلمة يا نور العين"، "كنت الأماني"، "عليك صلاة الله وسلامه"، "كان لى أمل"، "إيدى فى إيدك"، "الشمس غابت أنوارها"، بالإضافة إلى بطولة فيلم "انتصار الشباب".