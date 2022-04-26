احتجاجات أمام مجلس النواب اللبناني رفضا لمشروع قانون الكابيتل كونترول

نفّذ ناشطون في نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين في لبنان اليوم الثلاثاء اعتصاماً في محيط مجلس النواب رفضاً لمشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتل كونترول).

وتأتي هذه التحركات الاحتجاجية رفضا لمشروع القانون باعتبار أنه يدفع الثمن للمودعين ويحمي التحويلات المالية التي حصلت في الفترة الماضية إلى خارج لبنان، كما أنه يسقط كل مفاعيل الدعاوى القضائية بحق المصارف.

وكان من المقرر أن تعقد لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل، جلسة مشتركة في صباح اليوم لمتابعة دراسة مشروع القانون واستكمال النقاش فيه على ضوء الإيضاحات التي طلبها المجلس النيابي من الحكومة والتي أرسلتها له بموجب مذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية يوم الخميس الماضي .

ودعا لبنانيون إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب بعنوان: "لن يمر لن ندفع الثمن"، لإسقاط إقرار مشروع القانون.

وكانت جلسة اللجان المشتركة التي كانت مخصّصة لاستكمال بحث مشروع القانون الرامي توقفت يوم الأربعاء الماضي عن مناقشة المشروع بعد إعلان نواب "تكتل لبنان القوي" و"كتلة الجمهورية القوية" رفضهم ذلك قبل الإطلاع على خطة التعافي.

وأرسل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نسخة عن خطة التعافي المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها.