 وزير خارجية أوكرانيا يطالب جوتيريش بالضغط على روسيا لإخلاء ميناء ماريوبول - بوابة الشروق
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وزير خارجية أوكرانيا يطالب جوتيريش بالضغط على روسيا لإخلاء ميناء ماريوبول

كييف - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 9:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أبريل 2022 - 9:39 ص

طالب وزير الخارجية الأوكرانية، ديميتري كوليبا، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالضغط على روسيا لإخلاء ميناء ماريوبول المحاصر.

وقال كوليبا -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء- "يجب أن يركز جوتيريش على قضية واحدة وهي إخلاء ميناء ماريوبول وهو أمر تستطيع الأمم المتحدة القيام به".

وأضاف "نعول على حكمة الأمين العام للأمم المتحدة في الهروب من الفخ الدبلوماسي الذي قد تنصبه روسيا بعد قبولها استقباله في موسكو"، مشيرا إلى أن "الروس قد يكونوا مستعدين لمناقشة أمر ما معه إلا أنه يجب أن يركز المحادثات على قضية ماريوبول".

وكان الكرملين قد أعلن مؤخرا أن الرئيس الروسي سيلتقي يوم 26 أبريل الجاري الأمين العام للأمم المتحدة؛ الذي سيزور موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

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