 مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية - بوابة الشروق
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مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

فاطمة علي
نشر في: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 3:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أبريل 2023 - 3:35 ص

لقى شخصين مصرعهما، فيما أصيب آخر بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكل وتوك توك) في طريق الزقازيق - منيا القمح أمام قرية المساعدة في منيا القمح بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين (موتوسيكل وتوك توك) في طريق الزقازيق - منيا القمح أمام قرية المساعدة في منيا القمح، ما أسفر عن انفجار التوك توك وتفحمه.

وتسبب الحادث في مصرع شابين وإصابة آخر بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصاب وجثامين المتوفين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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