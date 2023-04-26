مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ14 بعقار في الإسكندرية

لقيت فتاة في العقد الرابع من عمرها، مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من شرفة شقة سكنية، كائنة في الطابق الـ14 بالعقار محل سكنها، في منطقة العصافرة، شرقي الإسكندرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغًا من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة مسكنها، الكائن في شارع 45.

وبانتقال ضباط وحدة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولى وجود جثة فتاة مسجاة في نهر الطريق، غارقة في الدماء، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها بكسور في مختلف أنحاء الجسم، فتم استدعاء سيارة الإسعاف، ونقلها على المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ووفقًا لمصدر أمني، جارٍ التحري والفحص للوقوف على أسباب الحادث، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراءه من عدمه، حيث تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.