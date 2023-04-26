مقتل ممثل سابق لخامنئي على يد مسلح شمالي إيران

قتل عضو في مجلس الخبراء الإيراني المسئول عن تعيين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، في هجوم في شمال إيران نفذه مسلح تم اعتقاله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الأربعاء.



يأتي هذا فيما قالت وكالة أنباء فارس، الأربعاء، إن عباس علي سليماني الممثل السابق للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قُتل في مدينة بابلسر بشمال البلاد.



وكان عباس علي سليماني واحدا من 88 عضوا في مجلس الخبراء المسؤول عن تعيين المرشد الأعلى، أعلى سلطة في البلاد، وفقا لفرانس برس.



وممثلو خامنئي رجال دين ينوبون عنه على مستوى الأقاليم، وفقا لوكالة رويترز.