الخارجية الأمريكية: نشكر جهود السعودية لمساعدتنا على إجلاء رعايانا من السودان

توجه المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية صامويل ويلبرج، بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على قيادة جهود عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان، قائلا: «نشكر جهود السعودية لمساعدتنا على إجلاء رعايانا من السودان».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لشاشة «سكاي نيوز عربية» مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة الأمريكية؛ تركز في الوقت الحالي على إجلاء رعاياها من المواطنين الأمريكيين والمقدر عددهم بالآلاف وذلك بعد عودة الدبلوماسيين منذ أيام، وذلك بالتواصل مع جميع الأطراف السودانية والشركاء وحلفاء المنطقة من أجل إجلاء المواطنين الأمريكيين من الخرطوم.

وأشار إلى إرسال الولايات المتحدة الأمريكية؛ سفن بحرية استعدادًا لتنفيذ عملية الإجلاء، مع الاستعانة بطائرات دون طيار لمراقبة الأجواء فوق الطرق والممرات من الخرطوم إلى بورسودان؛ من أجل ضمان تأمين وحماية المواطنين الأمريكيين.

ولفت إلى تحذير الولايات المتحدة على مدار الأعوام السابقة مواطنيها من السفر للسودان، مؤكدا أنها تبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة لرعاياها الراغبين في مغادرة السودان.

وأضاف أن الولايات المتحدة؛ تركز على أهمية استمرار وقف إطلاق النار طيلة فترة الهدنة في كل أرجاء السودان، وحث جميع الأطراف المتنازعة على تطبيق وتنفيذ الهدنة من خلال التواصل المباشر مع الأطراف العسكرية والساسية والمجتمع المدني في البلاد.

وأوضح أن الولايات المتحدة سوف تستخدم جميع الأدوات المتاحة؛ بشأن فرض عقوبات سياسية أو تصنيف كيانات جديدة على لائحة العقوبات في السودان من أجل وقف الحرب الدائرة هناك، مشددا في الوقت الحالي على ضرورة التركيز على تطبيق الهدنة وتمديدها خلال الأيام المقبلة.

وأكد أن الإدارة الأمريكية؛ تحترم سيادة الدولة السودانية -على الرغم من سوء الأوضاع الراهنة- موضحا أن الحل في النهاية يجب أن يكون «سوداني سوداني».