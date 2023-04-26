محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات الخدمية الجديدة

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المشروعات الخدمية الجديدة التي سيتم إنشاؤها، كما استعرض نسب التنفيذ في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمطوبس، وما تم الانتهاء منه من مشروعات في 12 قطاعًا.

وأكد أنه سيتم تخصيص موقع بالخاشعة لأعمال تدريب طلاب الثروة السمكية وإجراء تجارب البحث العلمي، متناولا بالشرح تطبيق الخدمات الحكومية، كأول تطبيق إلكتروني تفاعلي تطلقه الحكومة؛ لتوعية المواطنين بالبرامج والمشروعات التنموية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها في كل القطاعات، اتساقاً مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، اجتماعه الدوري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين الجامعة، وعمداء كليات الجامعة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يوفر التطبيق قاعدة بيانات ضخمة ومفصلة عن المشروعات والبرامج التي تنفذها الدولة، مما يساهم في تعزيز آليات التواصل والمشاركة المجتمعية، فضلا عن نشر ثقافة الأداء بين المواطنين، وداخل الجهاز الإداري للدولة، كما يتيح التطبيق الفرصة للمواطنين بالمتابعة التشاركية الفعالة، واقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية.