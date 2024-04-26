يلتقي الأهلي مع ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الإياب من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين صن داونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي في التاسعة مساءً.

ويتطلع الأهلي للتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الخامسة على التوالي، في رحلة الدفاع عن لقبه.

وعاد الأهلي من مباراة الذهاب في الكونغو بتعادل سلبي يمنحه الأفضل قبل لقاء اليوم، ولكنه يبقي حظوظ مازيمبي موجودة حتى في حالة التعادل الإيجابي.

ويتسلح الأهلي في مباراة الليلة بخبرات كبيرة للاعبيه في الأدوار الإقصائية من البطولة، ودافع كبير لدى اللاعبين لتحقيق إنجاز الفوز باللقب للمرة الرابعة في آخر خمس نسخ من المسابقة.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة، بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي يسعى بدوره للإنفراد برقم تاريخي مع النادي، بعدما وصل للمباراة رقم 19 على التوالي دون هزيمة على صعيد دوري أبطال إفريقيا، وهو نفس رقم البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي.

واستعاد الأهلي في التدريبات الأخيرة بعض العائدين من الإصابة مثل إمام عاشور والمالي أليو ديانج وحارس المرمى محمد الشناوي وحسين الشحات الذي شارك بواقي الوجه.

وطالب كولر لاعبيه بالضغط المبكر في المباراة لحسم الأمور مبكرًا عن طريق التسجيل في الشوط الأول، كما شدد على أهمية عدم إهدار الفرص التي تتاح أمام المرمى، محذرًا لاعبي الوسط والدفاع من سرعة هجمات الفريق الكونغولي.

ويعتمد كولر على تألق حارسه المميز مصطفى شوبير مع خبرات محمود كهربا وعمرو السولية وعلي معلول وظهور الوافد الجديد وسام أبو علي.

ومن المتوقع أن يلعب الأهلي في مباراة الليلة بمصطفى شوبير في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم وعلي معلول، وفي الوسط يلعب أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، خلف ثلاثي الهجوم بيرسي تاو، رضا سليم ووسام أبو علي.

على الجانب الآخر، يبحث تي بي مازيمبي عن نتيجة إيجابية في ضيافة الأهلي وربما تحقيق الفوز الأول على حساب حامل اللقب في عقر داره.

ويقود الفريق الكونغولي المدرب السنغالي لامين ندياي الذي يتسلح بالثنائي الهجومي فيليبي كوينزمبي وجويل بيا بجانب الأداء السريع لمازيمبي في الخط الأمامي لهز شباك الأهلي.

ولكن طموحات الفريق الكونغولي تصطدم برقم مميز للأهلي في الدور نصف النهائي الإفريقي، حيث نجح الفريق في التأهل للمباراة النهائية في كل النسخ التي تعادل فيها ذهابا خارج الديار. كما أن الأهلي سيكون مدعوما ب50 ألف مشجع في مدرجات ستاد القاهرة الدولي.

وفي المباراة الثانية اليوم، يتطلع الترجي لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في لقاء الذهاب على ملعب رادس أمام صن داونز بنتيجة 1-0.

وأصبح الترجي مطالبا بالخروج بنتيجة إيجابية أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز لبلوغ نهائي دوري الأبطال بعد غياب منذ نسخة 2019.

وسبق أن حقق الترجي نتائج إيجابية في معقل صن داونز بالفوز بنتيجة 2-1 بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 2021 كما تعادلا دون أهداف في مرحلة المجموعات عام 2001.

ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو لمواصلة عروضه الجيدة ومواصلة الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في دوري الأبطال.

ويتسلح الترجي بتألق حارس مرماه الواعد أمان الله مميش الذي لعب دورا كبيرا في تقدم الفريق التونسي بدوري الأبطال بجانب خبرات ياسين مرياح ومحمد توجاي وغيلان الشعلالي ونشاط حسام تقا ورودريجو ويان ساس.

فيما يأمل صن داونز بطل الدوري الإفريقي بقيادة مدربه رولاني موكوينا في حصد الفوز على حساب الترجي وتعويض خسارة لقاء الذهاب والتأهل لنهائي البطولة القارية لأول مرة منذ نسخة 2016.