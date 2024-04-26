البرلمان اللبناني يؤجل الانتخابات البلدية لمدة عام

أرجأ البرلمان اللبناني الانتخابات البلدية لمدة عام ومدّد ولاية المجالس الحالية للمرة الثالثة خلال عامين، نظرا لتعذر إجراء الانتخابات ولاسيما في جنوب البلاد جراء القصف الاسرائيلي.

وتجري الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان كل ست سنوات. وتمت آخر مرة عام 2016، وكان من المفترض حصولها عام 2022، إلا أن البرلمان أقر تأجيلها لمرتين منذ ذاك الحين جراء تداعيات الانهيار الاقتصادي المستمر منذ أكثر من أربع سنوات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مجلس النواب أقر "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ أقصاه 31/5/2025".

وجاء في الأسباب الموجبة للتمديد أن الاستحقاق "يأتي في ظرف أمني وعسكري وسياسي معقد نتيجة العدوان الإسرائيلي المفتوح على لبنان".

وتشهد الحدود الجنوبية تبادلا للقصف بشكل شبه يومي بين "حزب الله" وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر من ستة أشهر.

وأرغم التصعيد أكثر من 92 ألف شخص على النزوح خصوصا من القرى الحدودية منذ السابع من أكتوبر، وفق منظمة الهجرة العالمية، ولم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى الآن.

وتم إقرار التمديد رغم اعتراض كتل برلمانية على رأسها كتلة "حزب القوات اللبنانية" ونواب مستقلين، بينما أيده "حزب الله" وحلفاؤه والتيار الوطني الحر.