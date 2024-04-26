وزير الري يتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالغربية

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، مشروعات الموارد المائية والري بمحافظة الغربية فى إطار الاطمئنان على جاهزية المنظومة المائية لاستقبال فترة أقصى الاحتياجات ومتابعة التجارب البحثية لاستخدام نواتج التطهيرات في تأهيل الترع.

وتفقد الدكتور سويلم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، موقع ترعة الشوربجي القديمة، وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين من ضعف المياه بالترعة للاطمئنان على حالة التطهيرات بها وحسم شكوى المواطنين، مشيرًا إلى أهمية المنظومة الرقمية لمتابعة تطهيرات الترع باعتبارها أداة تمكن متخذي القرار من متابعة موقف التطهيرات واتخاذ اللازم للتعامل مع أي معوقات تواجهها أعمال التطهيرات، موجهًا بمراعاة الدقة في إدخال البيانات على المنظومة الرقمية لتطهيرات الترع وتحديثها المستمر بالموقف التنفيذي على الطبيعة.

ووجه الدكتور سويلم بالإسراع في برنامج تطهير الترع مع التأكيد على جاهزية جميع الترع مع دخول موسم أقصى الاحتياجات كما تفقد موقع التجربة البحثية التي تقوم الوزارة بتنفيذها من خلال أجهزة مصلحة الري والمركز القومي لبحوث المياه والخاصة بتأهيل ترعة الشوربجى الجديدة باستخدام نواتج تطهير وتكريك الترعة بعد معالجة هذه النواتج لتحسين خصائصها.

وقال الدكتور سويلم في تصريحات صحفية إنه يتم تنفيذ 6 نماذج مختلفة من التأهيل على الترعة في 6 أطوال مختلفة لتقييم كل نموذج على حدى وتحديد النموذج الأفضل وتتضمن هذه النماذج الستة استخدام نتائج التطهير مع إضافة رمل بنسبة 1:1 مع تعبئتها فى شكائر غير دائمة واستخدام نتائج التطهير مع إضافة رمل بنسبة 1:2 مع الدمك الجيد على طبقات مع استخدام نتائج التطهير مع اضافة رمل بنسبة 1:1 ثم التدبيش بمونة الطين بسمك 50 سم و استخدام خليط من الطين والحجارة فى حجم 10 سم بنسبة 2:1 مع الدمك الجيد - التدبيش بمونة الطين - التدبيش بمونة اسمنتية بسمك 50 سم.

ووجه الدكتور سويلم بالاستمرار في تنفيذ التجربة وتدقيق القياسات لضمان دقة النتائج المتوقع صدورها عن الدراسة كما وجه بعمل قدمة علوية - عند تلاقي جسر الترعة المائل مع الطريق الأفقى المجاور للترعة - لحماية التبطين ولملائمة متطلبات التشغيل المقترحة من الإدارة العامة لري الغربية.

وتفقد الدكتور سويلم أيضا الجسر المشترك بين ترعة قناة طنطا الملاحية ومصرف تلا والذى تم تأهيله مؤخرا وذلك للاطمئنان على حالة الجسور وقدرتها على التعامل مع التصرفات المائية المتوقعة خلال فترة أقصى الاحتياجات

كما تفقد الدكتور سويلم موقع الكوبرى الجاري تنفيذه بمعرفة محافظة الغربية على ترعة القاصد تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري حيث تابع الدكتور سويلم الأعمال الجارية موجهًا بمراعاة جودة التنفيذ وعدم تأثير الأعمال الجارية على إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترعة.