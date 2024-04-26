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المحكمة العليا الأمريكية قد تمدد تعليق محاكمة ترامب

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 أبريل 2024 - 8:12 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 أبريل 2024 - 8:12 ص

أشارت المحكمة العليا الأمريكية إلى أنها قد تمدد مطالبة الرئيس السابق دونالد ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية ، في نتيجة قد تقضي على أي فرصة لمحاكمته قبل الانتخابات بتهم محاولة البقاء في السلطة بطريقة غير مشروعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأعرب القضاء لدى سماعه الدفوع اليوم الخميس في واشنطن عن شكوك نحو دفوع الرئيس السابق للتمتع لحصانة في جهوده لإلغاء انتصار الرئيس جو بايدن في الانتخابات. 

لكن عضوا أساسيا بالمحكمة، هو القاضي جون روبرتس، قال إنه اختلف مع جزء من رأي محكمة استئناف يسمح باستمرار المحاكمة، وناقش إعادة القضية لمحاكم أدنى درجة للنظر عن كثب في المزاعم ضد ترامب.

 


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