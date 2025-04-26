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أعلن المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي هذا الأسبوع، نهاية رحلته داخل نادي ليستر سيتي بمجرد انتهاء الموسم الحالي (2024-2025).

ويسدل فاردي الستار على مشواره التاريخي مع الثعالب، والذي دام 13 عاما، تخلله تتويجه الاستثنائي بلقب الدوري الإنجليزي في 2016.

وبحسب إذاعة "توك سبورت"، فإن فاردي مرشح للانتقال إلى نادي ريكسهام، الناشط في دوري الدرجة الثانية.

وأفادت الإذاعة أفادت بأن هذا الانتقال قابل للحدوث بشرط واحد، وهو تأهل ريكسهام إلى دوري البطولة "تشامبيونشيب".

ويحتل ريكسهام المركز الثاني حاليا في الدرجة الثانية برصيد 86 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه.

ومع تبقي جولتين على النهاية، فإن ريكسهام بات على مقربة من التأهل للتشامبيونشيب، حال نجاحه في الفوز بمباراتيه المقبلتين، أو الانتصار في واحدة وتعثر ملاحقه ويكب وندررز.

يذكر أن ملكية ريكسهام تعود لنجمي هوليود، ريان رينولدز وروب ماكيلهيني، اللذين يخططان للصعود في غضون سنوات معدودة، إلى البريميرليج.