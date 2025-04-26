أعلن النادي الأهلي مساء اليوم السبت رحيل مارسيل كولر، عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وودع الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل إيجابيا مع صن داونز بنتيجة 1-1 في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليودع البطولة بشكل رسمي بعدما تعادل في الذهاب دون أهداف.

وأوضح الأهلي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

وجه النادي الشكر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد الأهلي على اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمِّن عطاءه، خاصة وأنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي، وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.