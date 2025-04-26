وزير الرياضة: التخطيط العلمي على مدار السنوات الماضية بدأت أثاره في الظهور

أعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالنتائج المتميزة التي حققتها المنتخبات الوطنية في عدد من البطولات الدولية خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية على مستوى مختلف الألعاب، بدعم كامل من الدولة المصرية والقيادة السياسية.

ففي منافسات الهوكي، نجح منتخب مصر لشباب الهوكي في التأهل إلى بطولة كأس العالم التي ستقام بالهند نهاية العام الجاري، بعد فوزه بالميدالية البرونزية لبطولة إفريقيا تحت 21 عامًا التي استضافتها دولة ناميبيا، إثر تغلبه على المنتخب الكيني في مباراة تحديد المركز الثالث، ليواصل المنتخب الوطني مسيرته في التميز على الساحة الإفريقية.

وفي بطولة إفريقيا لرفع الأثقال التي احتضنتها موريشيوس، واصل أبطال مصر تألقهم بتحقيق نتائج لافتة، حيث توج الرباع أحمد سعيد بثلاث ذهبيات في وزن -67 كجم (الخطف، الكلين والنتر، والمجموع) بإجمالي 281 كجم. كما أحرزت الرباعة نورا عصام ثلاث ميداليات برونزية في وزن -55 كجم بعد تحقيق مجموع 182 كجم، فيما برزت البطلة الواعدة بسمة رمضان (مواليد 2009) بحصد ثلاث ذهبيات في وزن -49 كجم بإجمالي 156 كجم، مما يعكس مستقبلًا واعدًا لرياضة رفع الأثقال المصرية.

أما في بطولة إفريقيا للجودو المقامة بجنوب إفريقيا، فقد حقق المنتخب المصري أربع ميداليات متنوعة في نهاية منافسات اليوم الأول؛ حيث توج يسري سامي بذهبية وزن 60 كجم رجال، وأحرزت نورا سالم برونزية وزن 48 كجم للسيدات، كما فازت كل من فاطمة غانم وتسنيم رشدي ببرونزيتين في وزني 63 كجم و75 كجم للسيدات على التوالي.

حيث أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ان الرياضة المصرية تواصل تحقيق الإنجازات بفضل الدعم والرعاية المستمرة من القيادة السياسية، والتخطيط العلمي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية واللجنة العلمية. مشددا على حرص الوزارة الدائم على توفير البيئة المناسبة لصناعة الأبطال وتأهيل الأجيال القادمة للمنافسة الدولية.

كما اشاد وزير الرياضة بأداء اللاعبين واللاعبات الذين رفعوا اسم مصر عالياً في المحافل القارية، متعهدا بمواصلة تقديم كل الدعم لهم لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات.

واختتم وزير الشباب والرياضة مؤكدا على أن ما تحقق هو ثمرة لجهود كبيرة تبذل في جميع الاتجاهات، بداية من تطوير البنية التحتية الرياضية، ومرورًا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وصولًا إلى الاستثمار الحقيقي في المواهب الشابة لتحقيق رؤية مصر في بناء أبطال أولمبيين قادرين على المنافسة العالمية.