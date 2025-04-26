أول رد من سيد عبدالحفيظ على أنباء عودته للنادي الأهلي

رد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أنباء عودته للقلعة الحمراء، وذلك في أعقاب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وودع الأهلي منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، من دور نصف النهائي، بعد التعادل مع صن داونز، في لقاء الإياب (1-1)، ليستفيد الفريق الجنوب أفريقي من تسجيل هدفًا خارج الأرض، بعدما كان قد انتهى لقاء الذهاب بالتعادل (0-0).

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق»، بشأن أنباء عودته للأهلي: «مفيش واحد أهلاوي هيتطلب في أي وقت مش هيقدر يتأخر على الأهلي ولا يتأمر».

وأضاف: «لكن من باب الأدب واللي اتعلمناه مينفعش تتكلم في حاجة زي كدة وفي ناس موجودة ومنهم ناس معلمانا الشغلانة».

وأكمل: «في الوقت اللي بتتكلم فيه أنا عندي التزامات وحاجات مرتبطة بأمور مالية وتعاقدية، أمور مش بتكون سهلة».

ليرد الإعلامي إبراهيم فايق: «أرفع عنك الحرج، عندك تعاقد معانا وتعاقد فيه شرط جزائي كبير، الأمر واضح».