 الأربعاء.. عرض فيلم بريطاني يسخر من البدايات الأولى للطيران بمركز الثقافة السينمائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأربعاء.. عرض فيلم بريطاني يسخر من البدايات الأولى للطيران بمركز الثقافة السينمائية


نشر في: السبت 26 أبريل 2025 - 2:10 م | آخر تحديث: السبت 26 أبريل 2025 - 2:10 م

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، أمسية سينمائية في تمام السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣٠ أبريل الجاري، حيث يتم عرض الفيلم الكوميدي البريطاني الطويل Those Magnificent Men in Their Flying Machines إنتاج عام ١٩٦٥.

ويحمل الفيلم، عنوانًا فرعيًا "كيف طرت من لندن إلى باريس في ٢٥ ساعة و١١ دقيقة"، وهو عمل كوميدي يسخر من البدايات الأولى للطيران.

والفيلم من إخراج كين أناكين، وبطولة تيري توماس، وسارة ميلز، وجيمس فوكس.

وحقق الفيلم، نجاحًا كبيرًا، حيث تم ترشيحه لثلاث جوائز "بافتا"، فاز منها بجائزة أفضل تصميم أزياء بريطاني - ملون، بالإضافة إلى ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي.

كما نال 3 ترشيحات لجوائز "جولدن جلوب"، من بينها ترشيح لأفضل فيلم موسيقي أو كوميدي.

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