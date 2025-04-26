أكد إبراهيم علوان مدير عام التراث الفلسطيني، الالتزام بالدفاع عن الهوية الوطنية الفلسطينية لأنه لم يعد هناك مجال ولا خيار غير ذلك.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج عن قرب مع أمل الحناوي، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك محاولات طمس للهوية الفلسطينية في ظل محاولات نهب التراث ونسب الثقافة والتاريخ الفلسطيني إلى روايات إسرائيلية زائفة.

وأشار إلى أن استهداف الهوية والتراث الفلسطيني أمر معتاد من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، متابعًا: «قبل ذلك كانت هناك محاولات لنسب التطريز الفلسطيني للإسرائيليين استخدموها في الطيران الإسرائيلي لمحاولات دائمة ومستمرة».

ولفت إلى أن الأكلات الفلسطينية لم تسلم من هذه المخططات الإسرائيلية، ضمن عدوان على الثقافة والتراث في فلسطين.

وتحدث عن العدوان على غزة، وأشار تحديدًا إلى الموقف الأمريكي، حيث أكد أنه موقف مخذٍ ومشين على مر التاريخ يعكس الهمجية والغطرسة الأمريكية لما يحدث في غزة.

وتابع: «نحن كقيادة فلسطينية وشعب فلسطيني سنستمر بقول لا لهذا القزم الأمريكي الذي يعمل تحت إمرة إسرائيل».